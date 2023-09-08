В Ярославле второй день ищут 14-летнего подростка

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле второй день ищут 14-летнюю Ладу Карамышеву. Она ушла из дома во Фрунзенском районе вчера, 7 сентября. С того момента родные ничего не знают о ней.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Лада была одета в бежевую куртку с капюшоном, светло-серые джинсы и бежевые кроссовки. С собой у девушки была бежевая сумка через плечо.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сказали в поисково-спасательном отряде.