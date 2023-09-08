В сквере у ДК «Энергетик» оборудуют освещение. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля в сквере у ДК «Энергетик» оборудуют освещение, а также обновят городки и клумбу.

После недавней встречи с местными жителями, мэр города Артем Молчанов заглянул в парк вместе с инициативной группой из Среднего поселка. Люди пожаловались на то, что в этой зоне отдыха абсолютно нет освещения. В будущем ситуация должна измениться.

- Вместе с жителями решили, что поднимем и изучим прошлый проект благоустройства сквера, он явно требует доработки. Обязательно заложим средства в городском бюджете на дополнительное освещение. Кроме того, в следующем году восстановим клумбу и посадим цветы, а также приведем в порядок детские городки, - отметил Артем Молчанов.