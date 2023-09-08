В Ярославской области избирательные участки начали свою работу. ФОТО: группа "Избирательная комиссия Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославской области, сегодня, 8 сентября, избирательные участки начали свою работу. В регионе открыто 826 постоянных и 21 временный избирательный участок. Выборы пройдут сразу нескольких уровней. Всего - 38 избирательных кампаний. Основные - выборы депутатов Ярославской областной Думы. Также городские депутаты будут избраны в Рыбинске и Переславле-Залесском.

В течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября – все желающие смогут придти и проголосовать с 8 до 20 часов.

- Кроме того, избиратели могут проголосовать вне помещения - на дому, а также по месту нахождения и дистанционно, - отметили в региональном избиркоме.