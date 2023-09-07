На центральном рынке Рыбинска произошел пожар. ФОТО: прокуратура Ярославской области

В Рыбинске сегодня, 7 сентября, на центральном рынке, который находится на Сенной площади, произошел пожар. Возгорание началось вечером. Судя по фотографиям, которые предоставила прокуратура региона, сгорело несколько павильонов. В районе 18 часов четко было видно столбы густого черного дыма.

В ГУ МЧС России по Ярославской области рассказали, что на место происшествия была направлена пожарно-спасательная часть №8. Внутри двух отдельно стоящих торговых павильонов горит продукция. Поврежденная площадь - 150 квадратных метров. Ликвидация отрытого огня была объявлена в 18:30.

К счастью, никто не пострадал.

- Рыбинская городская прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на территории рынка на Сенной площади. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о розничных рынках, включая вопросы соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.