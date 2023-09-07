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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:00

В Ярославле не будет отключения электричества, анонсируемого ранее

Об этом сообщили в мэрии города
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле не будет отключения электричества, анонсируемого ранее

В Ярославле не будет отключения электричества, анонсируемого ранее

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле не будет отключения электричества. Ранее мэрия города сообщила о том, что 8 сентября без света останутся три района города. Немного позже эти планы отменились – до конца выборов ничего не отключат.

- Отключение электроэнергии в выходные дни не планируется. По информации Россетей, филиал полностью находится в готовности к безаварийному прохождению выборов. Плановых отключений в период с 8 по 10 сентября не планируется, - отметили в мэрии Ярославля.