В Ярославле не будет отключения электричества, анонсируемого ранее Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле не будет отключения электричества. Ранее мэрия города сообщила о том, что 8 сентября без света останутся три района города. Немного позже эти планы отменились – до конца выборов ничего не отключат.

- Отключение электроэнергии в выходные дни не планируется. По информации Россетей, филиал полностью находится в готовности к безаварийному прохождению выборов. Плановых отключений в период с 8 по 10 сентября не планируется, - отметили в мэрии Ярославля.