В Ярославле сильный ветер повалил больше 20 деревьев. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле сегодня и вчера непогода внесла коррективы. Из-за сильного ветра в городе оказались повалены более 20 деревьев. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов. На улицах уборкой занимались сотрудники Горзеленхозстроя.

- А во дворах поваленные растения убирают управляющие компании. Они продолжают свою работу. Больше всего деревьев упало на придомовых территориях Дзержинского района - восемь. Меньше всего - в Кировском и Ленинском районах. Там ветер повалил два дерева, - отметил Артем Молчанов.