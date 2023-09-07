Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

У вокзала Ярославль-Главный ограничат остановку и стоянку машин на одну ночь. Ограничение будет действовать на привокзальной площади с 20 часов 8 сентября до 7 часов 9 сентября.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на привокзальной площади Ярославль-Главный при проведении встречи детей из Луганской Народной Республики, с 20.00 часов 08.09.2023 до 07.00 часов 09.09.2023 в районе дома № 1 по улице Павлика Морозова вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.