В Ярославле идет всероссийский фестиваль уличного искусства «Ярстритарт» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет всероссийский фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». До 11 сентября 64 приглашенных художника будут преображать Речной вокзал, опоры Толбухинского моста, «Дом муз», спортивный стадион Политеха, ТЦ «Вегас», ЦНТИ и другие точки нашего города.

—Мне 35 лет, 20 из которых я занимаюсь искусством. Мой основной вид деятельности и образование тесно переплетены с творчеством. Каждый уличный художник сталкивается с известными сложностями: стрит-арт воспринимается чуть ли не как вандализм. Да, субкультура граффити достаточно провокационная, идущая вне рамок, но наше творчество направлено на созидание. Мы стали профессионалами в этом деле и наконец-то мы можем украшать города России, — поделился граффити-художник из Краснодара Артем Андрианов.

Во Фрунзенском районе:

— Здание насосно-бойлерной станции около дома №26 по проезду Ушакова;

— Здание павильона у ЯЭРЗ по проспекту Фрунзе, в районе дома №15 по улице Ползунова.

В Красноперекопском районе:

— Здание дренажной насосной станции-павильона напротив дома №30 по Большой Павловской улице (в районе перекрестка улицы Большой Павловской и улицы Нагорной);

— Здание павильона в районе дома №2 по улице Титова.

В Дзержинском районе:

— Здание ЦТП в районе дома №88/23 по Ленинградском проспекту;

— Здание ЦТП у дома №80 по Ленинградском проспекту;

— Здание павильона-коллекторной в районе дома №119 по Ленинградском проспекту (рядом с ТРК «Альтаир»);

— Здание павильона рядом с домом №93 по Ленинградском проспекту и домом №7б по улице Панина;

— Здание ЦТП в районе дома №69а по проспекту Дзержинского;

— Здание павильона на Промышленном шоссе, в районе автобусной остановки «Автотранспортное предприятие» (по направлению к центральной части города).