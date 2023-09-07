В Рыбинске на озеленение улицы Бульварной выделят шесть миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на озеленение улицы Бульварной выделят шесть миллионов рублей. Набережную Черемухи украсят 106 деревьев разных пород, 2245 кустарников и 24 хвойных растения.

Центральную аллею набережной составят декоративные деревья. Это будут остролистные клены Глобозум, кроны которых имеют шаровидную форму. Также высадят несколько декоративных яблонь, особенно красивых в период цветения. Дополнят ландшафт красный дуб и березы Юнга с плакучей кроной.

- Проезжую часть от тротуара и зеленой зоны отделят липами. Это традиционное для Рыбинска дерево. Оно приспособлено для агрессивной городской среды и «работает» на очистку воздуха от выхлопных газов. К тому же липа удобна и проста в уходе: медленно растет – для поддержания опрятного вида не нужна частая подрезка, плотная древесина устойчива к ветрам, - рассказали в администрации города.