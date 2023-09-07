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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:34

Юных ярославцев выводят в циркачи

Теперь в областном центре можно познакомиться с основами древнего зрелищного искусства
Начинающие артисты могут овладеть навыками жонглирования, эквилибра, фокусов и других цирковых жанров. ФОТО: Тамара Смирнова

Начинающие артисты могут овладеть навыками жонглирования, эквилибра, фокусов и других цирковых жанров. ФОТО: Тамара Смирнова

– Цирк не любить – все равно что детей не любить, – утверждал поэт Роберт Рождественский, и с этим трудно не согласиться.

Сами же дети становятся поклонниками этого красивого и отважного искусства чаще всего в раннем детстве.

В Ярославле приобщиться к премудростям циркового искусства теперь можно в многофункциональном спортивном комплексе «Ярбатут». Там начала работу студия циркового мастерства и актерского таланта «Яртрюк».

Цирковая студия – это координация движений, гибкость, пластика, чувство баланса, ловкость, сила, основы хореографии, сценической речи и пантомимы. А еще – навыки жонглирования, эквилибра, воздушной гимнастики, акробатики, фокусов и других цирковых жанров.