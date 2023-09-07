В Ярославской области на трассе М-8 в тройном ДТП погиб мужчина

В Ростовском районе в столкновении трех машин погиб водитель грузовика Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 6 сентября, примерно в 17:50 произошла смертельная авария. На 190 километре трассы М-8 «Холмогоры» у села Деболовское столкнулись грузовик «Исузу», «МАН» с полуприцепом и легковушка «Опель».

В аварии погиб 50-летний водитель грузовика. Мужчина, который был за рулем «МАНа» находится сейчас в больнице.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.