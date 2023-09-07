В Ярославской области в двух пожарах погибли двое мужчин Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера и сегодня произошло два пожара, которые унесли жизни людей.

Вчера, 6 сентября, в деревне Демино Рыбинского района примерно в 18:30 началось возгорание в одном жилых домов. Спасатели тушили огонь на протяжении двух часов. В пожаре погиб местный житель.

Сегодня, 7 сентября, ночью огонь заполонил комнату на улице Балтийская Фрунзенского района Ярославля. На место происшествия выезжали 10 спасателей и пять единиц техники. Возгорание ликвидировали через полчаса. При пожаре скончался мужчина.

Следователи начали проверки по каждому трагическому случаю. Скорей всего, оба пожара произошли из-за непотушенной сигареты.

- Возгорания были ликвидированы прибывшими на место сотрудниками МЧС России по Ярославской области. В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе пожаро-технических для определения точных причин возгорания. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.