В Переславском районе ночью произошло смертельное ДТП Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе сегодня, 7 сентября, примерно в 02:10 произошло смертельное ДТП.

На 165 километре трассы «Холмогоры» 37-летний мужчина, который был за рулем «Мазды», в какой-то момент потерял контроль над управлением машины. Автомобиль вылетел с дороги и после – врезался в дерево.

В аварии погибли водитель и 65-летний пассажир «Мазды». Они скончались еще до приезда скорой помощи.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, БСМП. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.