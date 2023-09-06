В Ярославле ремонт трамвайных путей на улице Чкалова начнется в 2024 году Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле ремонт трамвайных путей на улице Чкалова начнется в 2024 году. Планируют заменить более 45 километров путей, установят новые подстанции и обновят подвижной состав.

В этом году к ремонту путей уже приступят – работы проведут на улице Блюхера.

- В Ярославль поступят 47 низкопольных трамваев. Первый «Ятрамвай» приехал в июне, он уже используется для обучения сотрудников, после чего выйдет на линию, - рассказали в правительстве региона.