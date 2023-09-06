МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды 7 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды. С сегодняшнего вечера до 18 часов 7 сентября в некоторых районах региона ожидаются порывы ветра – 12-17 м/c. В четверг похолодает – столбик термометра поднимется только до 15 градусов.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш и конструкций, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.