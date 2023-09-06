В Ярославской области 7 сентября пройдет день памяти «Локомотива» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 7 сентября, пройдет день памяти хоккейной команды «Локомотив». В правительстве региона рассказали, какие конкретно мероприятия запланированы.

- с 08:30 до 10:30 — служба и панихида в Успенском соборе;

- с 14:10 до 14:50 — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;

- в 16 часов — памятная церемония на территории мемориального комплекса в селе Туношна;

- в 17:30 — возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство» у «Арены-2000».