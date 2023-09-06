В Рыбинке начинают проектировать четырехполосную дорогу в направлении Слипа Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинке начинают проектировать четырехполосную дорогу в направлении Слипа. Она пойдет по границе города от улицы Костромской параллельно улице Леваневского с выходом на 5-ю Тарнопольскую. В ближайшее время начнут определять организацию-проектировщика.

- Протяженность участка новой дороги составит порядка 3,2 км. Она будут пересекать ручей Крутец, его пустят через водопропускную трубу соответствующего диаметра под дорогой. Также проект должен предусматривать водоотведение, отсыпку, укрепление обочин, организацию остановочных площадок, освещение. Стоимость строительства определится проектом, но уже сейчас понятно, что она будут значительная – порядка 350 млн рублей, - сказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.