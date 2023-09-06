В Ярославле злоумышленники похитили мужчину и украли у него 99 тысяч рублей Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений» и «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни и здоровья».

В июне этого года в Заволжском районе трое злоумышленников подошли к автомобилю, в котором сидел мужчина, и стали требовать его выйти из машины. После угроз, он все-таки пересел в автомобиль к неизвестным и вместе с ними поехал в непонятном направлении. Доехав до определенного дома, злоумышленники вытащили мужчину из машины, избили и похитили его деньги – 99 600 рублей.

- В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при силовой поддержке спецподразделения полиции и следователем регионального следственного управления СК России в кратчайший срок установлены и задержаны два лица, причастные к совершению преступления. Через непродолжительное время установлен третий подозреваемый, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Фигуранты задержаны. Следователем им предъявлены обвинения. По ходатайству следователя судом обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего.