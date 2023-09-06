В Ярославле ограничат стоянку и остановку машин у избирательных участков во время выборов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничат стоянку и остановку машин у избирательных участков во время выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября.

Публикуем список, где будут действовать ограничения:

- улица Республиканская, 42 (Академия промышленного менеджмента);

- улица Большая Норская, 7 (Центр соцобслуживания);

- улица Чайковского, 55 (Градостроительный колледж);

- улица Рыбинская, 51 (ДК ВОС);

- Московский проспект, 92 (ДК Нефтяник);

- улица Кудрявцева, 28 (ДК Строитель);

- улица Клубная, 19 (ДК Энергетик);

- Индустриальный переулок, 10 (МОУ СОШ 73);

- Московский проспект, 151 (Университет путей сообщения);

- проспект Матросова, 9 (ЯРГУ им. Демидова);

- проспект Ленина, 27 (Дворец молодежи);

- проспект Фрунзе, 8 (Градостроительный колледж);

- улица Салтыкова-Щедрина, 75 (МОУ СШ 1);

- улица Комарова, 1а (МОУ СОШ 77);

- Суздальское шоссе, 15 (МОУ СШ 66);

- улица 2-я Полянская, 25 (МОУ СОШ 45);

- улица Алмазная, 25 (МОУ СОШ 2);

- улица Бахвалова, 1а (ФОК № 6 и МОУ СОШ 8);

- улица Волкова, 5 (МОУ СОШ 4);

- улица Елены Колесовой, 70 (Аграрный университет);

- улица Жукова, 7а (МОУ СОШ 3);

- улица Курчатова, 8 (МОУ СОШ 12);

- улица Лесная, 1б (МОУ СОШ 32);

- улица Магистральная, 50 (Административное здание);

- улица Маяковского, 17а (МОУ СОШ 46);

- улица Павлика Морозова, 3 (ДК Железнодорожников);

- улица Павлова, 6 (Политехнический колледж);

- улица Революционная, 5 (Медицинский университет);

- улица Рыкачева, 1 (МОУ СОШ 75);

- улица Свободы, 15 (Городской выставочный зал);

- улица Советская, 14 (ЯРГУ им Демидова);

- улица Стачек, 53 (ДК Красный перекоп);

- улицаТерешковой, 20 (МОУ СОШ 70);

- улица Чкалова, 26 (МОУ СОШ 9);

- улица Щепкина, 8 (ДК Радий);

- улица Щепкина, 10 (ДК Молния);

- улица Автозаводская, 69д (МОУ СОШ 76);

- улица Салтыкова-Щедрина, 1 (Педагогический университет);

- улица Щепкина, 10 (ДК Молния);

- улица Щепкина, 8 (ДК Радий);

- улица Слепнева, 14б и 14а (СШОР 10);

- проспект Фрунзе, 8 (Градостроительный колледж);

- улица Театральная, 21 (ДК Судостроитель);

- улица Спартаковская, 7 (ДК Гамма).

У этих домов с 19 часов 7 сентября до 22 часов 10 сентября нельзя будет останавливаться и парковать машины.

С 7 часов 8 сентября до 22 часов 10 сентября вводится временное ограничение заезда транспортных средств на территорию учреждений.