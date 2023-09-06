В Ярославле ограничат стоянку и остановку машин у избирательных участков во время выборов
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле ограничат стоянку и остановку машин у избирательных участков во время выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября.
Публикуем список, где будут действовать ограничения:
- улица Республиканская, 42 (Академия промышленного менеджмента);
- улица Большая Норская, 7 (Центр соцобслуживания);
- улица Чайковского, 55 (Градостроительный колледж);
- улица Рыбинская, 51 (ДК ВОС);
- Московский проспект, 92 (ДК Нефтяник);
- улица Кудрявцева, 28 (ДК Строитель);
- улица Клубная, 19 (ДК Энергетик);
- Индустриальный переулок, 10 (МОУ СОШ 73);
- Московский проспект, 151 (Университет путей сообщения);
- проспект Матросова, 9 (ЯРГУ им. Демидова);
- проспект Ленина, 27 (Дворец молодежи);
- проспект Фрунзе, 8 (Градостроительный колледж);
- улица Салтыкова-Щедрина, 75 (МОУ СШ 1);
- улица Комарова, 1а (МОУ СОШ 77);
- Суздальское шоссе, 15 (МОУ СШ 66);
- улица 2-я Полянская, 25 (МОУ СОШ 45);
- улица Алмазная, 25 (МОУ СОШ 2);
- улица Бахвалова, 1а (ФОК № 6 и МОУ СОШ 8);
- улица Волкова, 5 (МОУ СОШ 4);
- улица Елены Колесовой, 70 (Аграрный университет);
- улица Жукова, 7а (МОУ СОШ 3);
- улица Курчатова, 8 (МОУ СОШ 12);
- улица Лесная, 1б (МОУ СОШ 32);
- улица Магистральная, 50 (Административное здание);
- улица Маяковского, 17а (МОУ СОШ 46);
- улица Павлика Морозова, 3 (ДК Железнодорожников);
- улица Павлова, 6 (Политехнический колледж);
- улица Революционная, 5 (Медицинский университет);
- улица Рыкачева, 1 (МОУ СОШ 75);
- улица Свободы, 15 (Городской выставочный зал);
- улица Советская, 14 (ЯРГУ им Демидова);
- улица Стачек, 53 (ДК Красный перекоп);
- улицаТерешковой, 20 (МОУ СОШ 70);
- улица Чкалова, 26 (МОУ СОШ 9);
- улица Щепкина, 8 (ДК Радий);
- улица Щепкина, 10 (ДК Молния);
- улица Автозаводская, 69д (МОУ СОШ 76);
- улица Салтыкова-Щедрина, 1 (Педагогический университет);
- улица Щепкина, 10 (ДК Молния);
- улица Щепкина, 8 (ДК Радий);
- улица Слепнева, 14б и 14а (СШОР 10);
- проспект Фрунзе, 8 (Градостроительный колледж);
- улица Театральная, 21 (ДК Судостроитель);
- улица Спартаковская, 7 (ДК Гамма).
У этих домов с 19 часов 7 сентября до 22 часов 10 сентября нельзя будет останавливаться и парковать машины.
С 7 часов 8 сентября до 22 часов 10 сентября вводится временное ограничение заезда транспортных средств на территорию учреждений.