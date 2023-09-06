В Тутаеве женщина с детской коляской упала на пешеходном переходе. ФОТО: группа "За Тутаев" ВКонтакте

В Тутаеве на проспекте 50-летия Победы местная жительница с детской коляской упала на пешеходном переходе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что женщина начинает переходить дорогу, везя перед собой коляску с ребенком, в какой-то момент колеса проваливаются в яму на пешеходнике, коляска переворачивается. Малыш выпадает на проезжую часть, на него падает мама.

В администрации города отметили, что в ближайшее время подрядчик начнет ремонт на проспекте 50-летия Победы.

Прокуратура Ярославской области поставила ситуацию на контроль.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о происшествии с детской коляской на пешеходном переходе на проспекте 50-летия Победы в Тутаеве. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и ремонта автомобильной дороги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.