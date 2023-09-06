В Ярославле проверят экологическую обстановку на Резинотехнике Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле проверят экологическую обстановку на Резинотехнике. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов. Вчера, 5 сентября, он встретился в жителями Заволжского района. Люди постоянно жалуются на химический запах. На встрече также присутствовали руководители местных предприятий.

Решили, что на этой неделе специалисты сделают все необходимые замеры и возьмут пробы воздуха. На следующей неделе начнется их анализ. После этого, по каждому предприятию будет принято отдельное решение.

- Договорились о том, что выполним все необходимые замеры и пробы воздуха. Здесь давно функционируют разные промышленные предприятия, поэтому нужно регулярно проверять соблюдение всех санитарно-экологических норм и требований. Исследование экологической обстановки на Резинотехнике будет организовано министерством природопользования Ярославской области, - отметил Артем Молчанов.