Дистанционные сервисы «ТНС энерго Ярославль» помогут передать показания счетчика загородного дома

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«ТНС энерго Ярославль» напоминает: необходимо ежемесячно с 23 по 25 числа передавать показания счетчика, даже если они равны нулю. Своевременная передача данных гарантирует клиенту счет на оплату фактически потребленной электроэнергии и позволит запланировать расходы из семейного бюджета.

Когда в энергосбытовую компанию не поступают показания прибора учета, стоимость ресурса рассчитывают из среднемесячного потребления, а через три месяца — по нормативу. Это может привести к дополнительным расходам.

Для удобства потребителей гарантирующий поставщик предлагает оформить заявление о временном непроживании с указанием периода отсутствия. В этом случае передавать показания не нужно.

Подать обращение необходимо через специальный сервис на сайте «ТНС энерго Ярославль» или в любом Центре обслуживания клиентов.

Быстро и удобно передавать показания можно:

— на сайте yar.tns-e.ru;

— в личном кабинете;

— в мобильном приложении «ТНС энерго»;

— по телефонам Единого контактного центра:

8 (4852) 280-363 — для жителей Ярославля;

8 (4855) 231-690 — для жителей Рыбинска.

Актуальные новости, предложения об акциях и другая полезная информация от энергетиков — в официальном телеграм-канале «ТНС энерго Ярославль».

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ПАО «ТНС энерго Ярославль»

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