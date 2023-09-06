Более двух тысяч детей Ярославской области прошли летний курс электробезопасности «Как с электричеством дружить». ФОТО: ПАО "Россети Центр - Ярэнерго"

За три месяца 2267 ребят узнали правила обращения с электричеством дома и на улице.

Курс стартовал с масштабной акции «Безопасное детство», которая прошла в кинотеатре «Яркий в Ярославле в День защиты детей. Юные участники поближе познакомились с работой энергетика, примерили спецодежду электромонтера и посмотрели мультфильм из проката кинотеатра.

В рамках летней кампании энергетики побывали в оздоровительных и пришкольных лагерях, в том числе тех, где отдыхали дети с освобожденных территорий. Самыми крупными площадками стали оздоровительный центр им. А.Матросова и детский лагерь «Молодая гвардия».

Активное участие в организации уроков приняли члены Совета молодежи филиала и юноши студенческих строительных отрядов предприятия. Вместе с энергетиками они проводили тематические квесты, игры и познавательные викторины.

На занятиях специалисты рассказывали об опасности электрического тока, правилах поведения вблизи энергооустановок, напоминали о предупреждающих знаках на объектах. Беседы шли с показом ярких мультфильмов и вручением подарков и красочной полиграфии. Затем ребята отрабатывали реанимационные действия на манекене-тренажере «Гоша». Курс сопровождался трансляцией роликов по электробезопасности на местных телеканалах, дополнительно было организовано распространение листовок среди населения.

- Во время летних каникул, когда дети больше обычного находятся без присмотра взрослых, работа по профилактике детского электротравматизма особенно важна. Наша задача – показать и объяснить им, что может привести к беде и как ее избежать, убедить ребят неукоснительно соблюдать правила электробезопасности, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.