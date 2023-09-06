В Ярославле двух сестер не пустили учиться в школу без пробы Манту. ФОТО: Ярославский областной суд

В 2022 году в суд Ярославля обратился отец двух девочек с иском к одной из школ. По приказу директора детей не пустили учиться в школу из-за того, что родители не предоставили справку от врача о том, что девочки не больны туберкулезом. Пробу Манту детям также ставить запретили.

- При таких обстоятельствах приказ школы о приостановлении очной формы обучения детей до предоставления родителями заключения врача-фтизиатра направлен на соблюдение прав всех несовершеннолетних, обучающихся в школьном учреждении, на охрану здоровья, не содержит запрета детям истца на получение гарантированного законодательством образования, которое может быть предоставлено также в форме семейного образования, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Сестрам-школьницам присылали домашние задания, конспекты и необходимые материалы во время учебного года.

Отец пытался обжаловать решение суда, но у ничего не получилось – 24 августа этого года жалобу не удовлетворили. Тогда мужчина "пошел" дальше – на своей странице в соцсетях он выложил несколько видео, в которых оскорбляет и унижает директора школы и самое образовательное учреждение.

Теперь, по решению суда, отец обязан удалить все эти видео и выплатить директору компенсацию морального вреда – 15 тысяч рублей.