В Ярославской области задержали подозреваемую в краже 136 миллионов рублей. ФОТО: телеграм-канал МВД МЕДИА

В Ярославской области задержали 67-летнюю женщину, которая подозревается в краже 136 миллионов рублей.

В марте этого года злоумышленница, находясь в банке Арабских Эмиратов, предъявила сотрудникам поддельную доверенность, по которой ей выдали деньги с чужого счета мужчины. Полиция Краснодарского края начала поиски воровки. Приехав в Ярославль, им удалось задержать местную жительницу у нее в квартире.

- В ходе служебной командировки в Ярославль сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками МУ МВД России «Красноярское», при содействии УУР УМВД России по Ярославской области и силовой поддержке регионального Управления Росгвардии подозреваемая была задержана. В ближайшее время она будет доставлена в Красноярск, где ей изберут меру пресечения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.