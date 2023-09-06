В Ярославской области мужчина изрезал ножом собственного внука Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Угличе Ярославской области ссора между дедом и внуком чуть не закончилась трагедией.

В квартире на Красноармейском бульваре находился мужчина со своим внуком. В какой-то момент между родственниками завязалась ссора, и разрешить ее словами не получилось. Дед схватился за нож и множество раз ударил им собственного внука, попав при этом в жизненно важные органы. К счастью, трагедии удалось избежать, так как врачи успели вовремя оказать помощь.

- Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Угличскому району. Фигуранту избрана мера пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.