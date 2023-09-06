В Ярославской области на трассе «Холмогоры» произошло смертельное ДТП Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области вчера, 5 сентября, на 177 километре трассы «Холмогоры» произошло смертельное ДТП.

На дороге столкнулись «Форд» под управлением 63-летнего мужчины и «ВАЗ-21102», за рулем которого был 25-летний водитель. После столкновения, «Форд» вылетел в кювет.

В аварии, еще до приезда скорой помощи, погиб 53-летний пассажир «ВАЗа». Водителя этой машины госпитализировали. Также к врачам за помощью обратился мужчина из «Форда».

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП. Госавтоинспекцией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.