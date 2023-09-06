В Ярославской области назначен новый главный судебный пристав. ФОТО: УФССП России по Ярославской области

Руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области стал полковник внутренней службы Антон Пряхин. Об этом вчера, 5 сентября, сообщили в официальной группе ведомства ВКонтакте.

- Антон Пряхин начал службу в органах принудительного исполнения в 2019 году в должности начальника Межрайонного отделения по особым исполнительным производствам УФССП России по Красноярскому краю, затем возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области, - отметили в пресс-службе ведомства.