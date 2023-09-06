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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:19

Мэрия предупредила жителей Ярославля о начале ремонта на улице Победы

6 сентября в 10 часов подрядчик приступит к работам на участке
Анастасия ГОЛУБЕВА
6 сентября в 10 часов подрядчик начнет работы на участке

6 сентября в 10 часов подрядчик начнет работы на участке

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 6 сентября, начинается ремонт улицы Победы. Мэрия города попросила водителей заранее выбирать маршрут объезда и не парковать машины на участке, где непосредственно будут проводиться работы.

- 6 сентября с 10:00 подрядная организация приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Большой Октябрьской до улицы Свободы. Возможны затруднения движения на данном участке автомобильной дороги, - сообщили в мэрии Ярославля.