Мэрия предупредила жителей Ярославля о начале ремонта на улице Победы

6 сентября в 10 часов подрядчик начнет работы на участке Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 6 сентября, начинается ремонт улицы Победы. Мэрия города попросила водителей заранее выбирать маршрут объезда и не парковать машины на участке, где непосредственно будут проводиться работы.

- 6 сентября с 10:00 подрядная организация приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Большой Октябрьской до улицы Свободы. Возможны затруднения движения на данном участке автомобильной дороги, - сообщили в мэрии Ярославля.