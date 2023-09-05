Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:40

Жительница Ярославля перевела мошенникам больше миллиона рублей

В Ярославле женщина отдала свои сбережения злоумышленникам
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля перевела мошенникам больше миллиона рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам больше миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Мошенники сообщали, что со счетов женщины пытаются списать деньги, поэтому нужно было снять наличные, оформить кредит и перевести их на «безопасный счет».

- Выполняя указания звонивших, заявительница перевела неизвестным денежные средства в сумме 1 миллион 390 тысяч рублей. Полицией по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.