Жительница Ярославля перевела мошенникам больше миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и полиции. Мошенники сообщали, что со счетов женщины пытаются списать деньги, поэтому нужно было снять наличные, оформить кредит и перевести их на «безопасный счет».

- Выполняя указания звонивших, заявительница перевела неизвестным денежные средства в сумме 1 миллион 390 тысяч рублей. Полицией по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.