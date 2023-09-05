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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:00

В Ярославле пройдет аграрная выставка-ярмарка

Мероприятие состоится 16 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле пройдет аграрная выставка-ярмарка

В Ярославле пройдет аграрная выставка-ярмарка

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле пройдет масштабная аграрная выставка-ярмарка. Мероприятие «ЯрАгро» состоится 16 сентября на Советской площади. Там будет представлен свежий урожай по оптовым ценам, все желающие смогут продегустировать фермерскую продукцию, пообедать на фудкорте и поучаствовать в мастер-классах.

- Развлекать ярославцев и гостей города будут аниматоры, а для маленьких пройдет шоу мыльных пузырей. Также можно будет посмотреть сельско-хозяйственную технику и садовую выставку, - рассказали в правительстве Ярославской области.