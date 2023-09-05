Срок окончания всех работ на проспекте Октября в Ярославле – август 2024 года. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт проспекта Октября. Работы продлятся два года и будут разбиты на два этапа. Сначала подрядчик приведет в порядок участок от Ленинградского проспекта до Ярославского моторного завода, потом – участок от ЯМЗ до Красной площади.

- Общая протяженность составляет около пяти километров. Срок окончания всех работ по контракту – август 2024 года, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Сегодня, 5 сентября, подрядная организация начала демонтаж бордюров, потом приступит к фрезеровке старого асфальта.