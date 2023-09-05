В Ярославской области началась вакцинация от гриппа Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области началась вакцинация от гриппа. В регион поступила первая партия препаратов для взрослых – почти 190 тысяч доз. В этом году рекомендован «Совигрипп», а тем, кто в группе риска, – «Ультрикс Квадри». Побочных реакций, таких как недомогание или повышение температуры тела, не было замечено.

– Вакцинация от гриппа очень важна. Она не только защитит вас и ваших близких от тяжелого течения этого коварного заболевания, но и, что самое важное, обезопасит от постгриппозных осложнений, – подчеркнул министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. – Я, мои близкие, друзья и коллеги ежегодно прививаемся от гриппа и вам настоятельно рекомендуем. Обе вакцины хорошо известны, ежегодно их применяем. Обе отлично себя зарекомендовали. Напомню, выработка антител против вируса гриппа происходит через две недели после вакцинации.