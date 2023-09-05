В мэрии озвучили основные жалобы ярославцев на работу общественного транспорта

В августе жители Ярославля направили через социальные сети 428 жалоб на работу общественного транспорта. Фото: Правительство Ярославской области

В августе жители Ярославля направили через социальные сети 428 жалоб на работу общественного транспорта.

Самая распространенная жалоба – на несоблюдение графика движения (141 обращение). Чаще остальных расписание нарушают автобусы №№19, 27, 62, 85 и 90.

Также ярославцы недовольны условиями проезда, о чем сообщили в соцсетях 59 раз.

- Претензии из-за малой вместимости, давки в салонах, резком движении, неработающих кондиционеров, - пояснил директор центра городского управления Андрей Дубровский.

По-прежнему многие водители продолжают по-хамски вести себя с пассажирами, разговаривают по телефону во время поездки и периодические проезжают мимо остановок. На некорректное поведение водителей автобусов №№4, 8, 65, 93 и других ярославцы за месяц пожаловались 46 раз.

Как сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов, вся информация оперативно передается в министерство транспорта региона.

- Большая часть вопросов решает, - уверяет градоначальник.