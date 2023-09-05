В Ярославле завершается ремонт сетей на улице Ушинского Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершается ремонт сетей на улице Ушинского. На участке диаметр трубопровода заменили с 219 до 325 миллиметров для лучшего теплоснабжения.

— В настоящее время выполнен демонтаж трубопровода, проходящего под проезжей частью. Дополнительная сложность возникла из-за необходимости замены транзитного трубопровода, проходящего в подвале Ленинского суда. Под зданием выполнен непроходной канал протяженностью около 10 метров. Вчера была осуществлена поставка трубной продукции на объект. Сегодня выполняем работы по монтажу трубопровода. Они продлятся до 6 сентября, — отметил директор ЯТС ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

8 сентября во второй половине дня откроют полторы полосы для движения транспорта.