Третий мост через Волгу в Ярославле начнут строить в конце 2024 года

Губернатор анонсировал начало строительства третьего моста в Ярославле в конце 2024 - начале 2025 года. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле к строительству третьего моста через Волгу с развязкой на Тормозном шоссе планируют приступить в конце 2024 – начале 2025 года. Об этом на встрече с журналистами 5 сентября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Это первый этап. Мы начинаем с самого главного – с моста, потому что это важно для ярославцев, - сказал глава региона.

В ближайшее время начнутся поиски подрядчика для разработки проекта. Проектирование, на которое потребуется около года, должен оплатить регион. Все остальные работы будут проводиться на федеральные средства.

Строительство моста и подъездов к нему обойдется как минимум в 25 миллиардов рублей, стоимость всей развязки составляет около 70 миллиардов.