В Ярославле 7 сентября на нескольких улицах перекроют движение для машин

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 7 сентября не нескольких улицах перекроют движение для машин. Ограничение вводят из-за памятных мероприятий, связанных трагедией в Туношне, которая унесла жизни игроков, тренеров и персонала хоккейной команды «Локомотив».

С 19 часов 6 сентября до 11 часов 7 сентября на участках улиц Волжской набережной, Которосльной набережной, проездах Демидовского сквера в районе Успенского кафедрального собора ограничат стоянку и остановки машин. С 7 до 11 часов 7 сентября там же перекроют движение.

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

- На участках улиц Чехова и Угличской с 19 часов 6 сентября до 15 часов 7 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств. С 7 до 15 часов 7 сентября вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.