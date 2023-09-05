Деньги на строительство Карабулинской развязки в Ярославле начнут выделять с 2025 года

Михаил Евраев: Строительство моста через Волгу в Ярославле займет три года. Фото: Правительство Ярославской области

На пресс-конференции 5 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о перспективах строительства Карабулинской развязки.

- Проектирование будет идти за наш счет, с 2025 года начнут выделять деньги на строительство. Сейчас выходим на торги по проекту, это займет примерно год, - сказал глава региона.

К строительству моста через Волгу и развязки на Тормозном шоссе планируют приступить в конце 2024 – начале 2025 годов.

- Строительство моста займет три года. Мост и подъезды к нему обойдутся в 25 миллиардов рублей, - уточнил Михаил Евраев.