В ярославском аэропорту «Туношна» откроют два новых терминала

В ярославском аэропорту «Туношна» будут открыты два новых терминала. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ярославском аэропорту «Туношна» будут открыты два новых терминала – грузовой и пассажирский. Соглашение о строительстве, которое начнется в 2026 году, а завершится в 2027-м, подписано с компанией «Аэрофьюэлз».

- Новый пассажирский терминал рассчитан на 800 тысяч человек. Прежний, на 250 тысяч пассажиров, продолжит свою работу, он будет обслуживать международные рейсы, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новый грузовой терминал рассчитан на 50 тысяч тонн грузов в год.

Как отмети глава региона, в октябре этого года планируется возобновить авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно. С 25 сентября из областного центра начнут летать самолеты в Самару, с 11 октября – в Уфу и с 12 октября – в Пермь.