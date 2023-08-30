Из Ярославля в Пермь, Уфу и Самару будут летать самолеты

В сентябре из Ярославля начнут летать самолеты в Пермь, Уфу и Самару. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В сентябре из Ярославля начнут летать самолеты в Пермь, Уфу и Самару.

Авиасообщение с Уфой откроется с 11 сентября. Запланированы полеты по понедельникам и средам. Полеты в Пермь будут происходить по вторникам и пятницам с 12 сентября. Время в пути составит 1 час 50 минут и 1 час 40 минут соответственно.

Из Ярославля в Самару можно будет улететь с 25 сентября по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета – 1 час 35 минут.

Полетная программа запланирована до конца года. Продажу билетов собираются начать в ближайшее время.