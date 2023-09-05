В Ярославле утром водитель «Яавтобуса» объехал пробку по тротуару. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 5 сентября, произошел очередной неприятный инцидент с желтым «Яавтобусом».

Как сообщают очевидцы, водитель автобуса №4 решил объехать пробку по тротуару. Прямо рядом с транспортом в школу шли дети, но, по всей видимости, это никого не смутило. Местные жители отмечают, что такая ситуация происходит не в первый раз.

- «Желтый» с номером 4. Дети идут в школу по тротуару, по которому объезжает пробку данный водитель. И эта картина постоянно, - написали в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.