При пожаре в доме на улице Запрудной в Ярославле погибла пенсионерка

В Ярославле при пожаре погибла 81-летняя женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 сентября загорелась квартира в доме №7 на улице Запрудной в Ярославле. Сообщение о возгорании пожарными поступило в 14:10, на место выехали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

- Ликвидирован пожар в 15:58. Огнем уничтожена мебель на кухне, закопчены стены и потолок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

К сожалению, спасти хозяйку квартиры, 81-летнюю женщину, не удалось. Сейчас обстоятельства ее гибели устанавливают следователи СК.

- Назначено проведение экспертиз. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неисправность электропроводки, - сообщили в ведомстве.