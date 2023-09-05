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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:36

При пожаре в доме на улице Запрудной в Ярославле погибла пенсионерка

В Ярославле из-за неисправной электропроводки загорелась квартира
Полина Вачнадзе
В Ярославле при пожаре погибла 81-летняя женщина.

В Ярославле при пожаре погибла 81-летняя женщина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 сентября загорелась квартира в доме №7 на улице Запрудной в Ярославле. Сообщение о возгорании пожарными поступило в 14:10, на место выехали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

- Ликвидирован пожар в 15:58. Огнем уничтожена мебель на кухне, закопчены стены и потолок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

К сожалению, спасти хозяйку квартиры, 81-летнюю женщину, не удалось. Сейчас обстоятельства ее гибели устанавливают следователи СК.

- Назначено проведение экспертиз. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неисправность электропроводки, - сообщили в ведомстве.