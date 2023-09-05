5 сентября телезрителям покажут фильм про Ростовский кремль. ФОТО: скриншот из анонса цикла

Телекомпания «МИРмедиа» сняла документально-просветительский цикл «Двенадцать кремлей России». В понедельник, 4 сентября, зрителям уже показали первую серию – она была посвящена кремлю Астрахани. Сегодня, 5 сентября, в 23:15 на экранах – фильм о Ростовском кремле и его истории.

- Слово «кремль» вызывает у нас чувство гордости и трепета. Испокон веков эти величественные крепости и детинцы стоят на страже русских земель. Они возведены руками и мыслью искусных мастеров, политы кровью героев. Они возвышены победами мудрых правителей, воспеты летописцами и поэтами. Кремли России – символы доблести и красоты, хранители памяти о подвигах и культуре великого народа, - говорится в анонсе цикла.