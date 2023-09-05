Экс-бухгалтера Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 миллионов рублей

Суд 4 сентября огласил приговор бывшему главному бухгалтеру Ярославского АТП. Фото: Полина Вачнадзе

Суд 4 сентября огласил приговор бывшему главному бухгалтеру Ярославского АТП Елене Касаткиной. Ей было предъявлено обвинение в присвоении крупной суммы денег.

Следствием установлено, что подсудимая почти каждый месяц брала из кассы предприятия от 80 до 500 тысяч рублей. С августа 2016 года по декабрь 2020-го она «накопила» больше 14 миллионов.

Обвиняемая свою вину признала частично. По ее словам, из кассы АТП она взяла только 300 тысяч рублей, которые потратила на покупку телевизора и продуктов, а также погашение кредитов.

- Исследовав представленные доказательства, судебные инстанции пришли к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния в полном объеме нашла свое подтверждение. Касаткиной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда. – Также в пользу АО «Ярославское автотранспортное предприятие» с Елены Касаткиной в счет возмещения материального ущерба взыскано 14 миллионов 245 тысяч 150 рублей.

При назначении наказания суд учел, что женщина ранее не была судима и впервые совершила тяжкое преступление. Кроме того, что сделала явку с повинной и добровольно, пусть и частично, возместила причиненный ущерб.