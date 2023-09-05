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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:43

На СВО погиб ярославец Владислав Кирсанов

Прощание с военнослужащим, погибшим на СВО, пройдет в Ярославле 5 сентября
Полина Вачнадзе
В Ярославле 5 сентября простятся с рядовым Владиславом Кирсановым.

В Ярославле 5 сентября простятся с рядовым Владиславом Кирсановым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле сегодня, 5 сентября, простятся с рядовым, погибшим на специальной военной операции. Владислав Кирсанов служил разведчиком-дальномерщиком артиллерийского дивизиона.

- Прощание состоится в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле, начало – в 11:00, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

И уточнили, что семья рядового получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора.