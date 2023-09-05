В Рыбинске 8-летний мальчик разбился насмерть, выпав из окна на пятом этаже

В Рыбинске ребенок упал с пятого этажа и разбился. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске на улице Моторостроителей вечером 4 сентября погиб ребенок. 8-летний мальчик выпал из окна на пятом этаже.

- По предварительным данным, он на некоторое время остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. От полученных травм скончался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас по факту смерти мальчика проводится доследственная проверка. По данным источника КП-Ярославль, школьник воспитывался в благополучной, но неполной семье. Трагедия произошла в квартире его тети, куда ребенок пришел в гости со своей мамой.

- Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - уточнили следователи.