Жителей Ярославской области начнут штрафовать за плевки с 7 сентября

Плюющих ярославцев ловят при помощи семи тысяч видеокамер. Фото: Правительство Ярославской области

Плюющихся в общественных местах ярославцев начнут штрафовать с 7 сентября. Пока что нарушители закона отделываются профилактическими беседами и предупреждениями, но скоро за свою невоспитанность им придется расплачиваться рублей.

- Ярославская область стала первым регионом, где введена ответственность за плевки в общественных местах, поэтому сейчас по просьбам общественности и депутатов области действует переходный период, – рассказала помощник губернатора Татьяна Потемкина. – Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, нарушителей будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей.

На данный момент выявлено более 50 случаев плевания на улицах. Ярославцев ловят при помощи видеокамер: наблюдатели замечают нарушение и передают информацию оперативной группе. В ее состав входят сотрудники инспекции административно-технического надзора, полиции, административных комиссий. Они выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте.

Если поймать нарушителя сразу не удалось, его данные заносят в программу распознавании лиц и таким образом устанавливают личность.