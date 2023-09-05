В Рыбинске в следующем году отремонтируют около 100 фасадов Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на аппаратном совещании сегодня, 4 августа, обсудили ремонт фасадов. Сейчас работы ведутся на зданиях по адресам: Румянцевская, 26, Крестовая, 44, Чкалова, 72. Помимо фасадов, ремонтируют и цоколи - на Крествой, 57, 67, 75, Гоголя, 10а, Стоялой улице, 2, улице Волжской Набережной, 97.

- Ремонты фасадов - это одна из особенностей Рыбинска, поскольку так глобально и масштабно такие работы нигде не ведутся. 20 фасадов выполняем в этом году. В следующем планируем порядка 100, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Готовим проект ливневой канализации от улицы Фроловской до Ломоносова, а если позволит финансирование, то и до Румянцевской улицы. Дорога на Набережной - важная для города транспортная артерия, после ввода в эксплуатацию моста ее значение возрастет.