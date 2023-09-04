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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 12:00

В Ярославле пенсионерка попала под колеса «КамАЗа»

«КамАЗ» сбил пожилую женщину на улице 3-ей Яковлевской в Ярославле
Полина Вачнадзе
В Ярославле пенсионерка попала под большегруз. Скриншот с видео, группа «Ярославль LIVE» ВКонтакте

В Ярославле пенсионерка попала под большегруз. Скриншот с видео, группа «Ярославль LIVE» ВКонтакте

В Ярославле утром 4 сентября на улице 3-я Яковлевская произошло ДТП. Под колеса «КамАЗа» попала 83-летняя женщина.

В группе «Ярославль LIVE» опубликовали видео, снятое уличными камерами. Водитель большегруза пропустил всех пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Но бабушка решила срезать и перейти проезжую часть по диагонали, сразу же перед кабиной грузовика.

- Слепая зона… Водитель всех пропустил перед этим. Она не на переходе была, - пишут в комментариях ярославцы.

- Бабушку жалко, поторопилась… Но и водитель не виноват.

В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшая с травмами госпитализирована.