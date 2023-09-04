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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:17

В Ярославле ремонт дороги к геронтологическому центру закончат в сентябре

Мэр Ярославля и руководство геронтологического центра договорились о дальнейшем благоустройстве
Полина Вачнадзе
Ремонт подъезда к геронтологическому центру закончат в сентябре.

Ремонт подъезда к геронтологическому центру закончат в сентябре.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле подходит к концу ремонт подъезда к областному геронтологическому центру, который находится на улице Маяковского.

- Работы завершатся в этом месяце, - сказал мэр города Артем Молчанов во время проверки.

Глава Ярославля и руководство центра договорились продолжить благоустройство территории. В планах – сделать дополнительное освещение дороги, ведущей к учреждению, и обустроить тротуар. Решается вопрос с установкой светофора у ближайшего к ЯОГЦ пешеходного перехода.