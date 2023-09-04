В Ярославле ремонт дороги к геронтологическому центру закончат в сентябре

Ремонт подъезда к геронтологическому центру закончат в сентябре. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле подходит к концу ремонт подъезда к областному геронтологическому центру, который находится на улице Маяковского.

- Работы завершатся в этом месяце, - сказал мэр города Артем Молчанов во время проверки.

Глава Ярославля и руководство центра договорились продолжить благоустройство территории. В планах – сделать дополнительное освещение дороги, ведущей к учреждению, и обустроить тротуар. Решается вопрос с установкой светофора у ближайшего к ЯОГЦ пешеходного перехода.